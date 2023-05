Video: Verstappen probeert Monaco postrace persconferentie vroegtijdig te beëindigen

De uitdagende Grand Prix van Monaco was nog maar net voorbij, maar winnaar Max Verstappen zat al met iets anders in zijn hoofd. Terwijl hij en podiumklanten Fernando Alonso en Esteban Ocon de postrace persconferentie afwerkten, wou Verstappen de start van de legendarische Indy500-race niet missen, die traditiegetrouw in hetzelfde weekend als de Monaco Grand Prix valt.

Max Verstappen, Fernando Alonso en Esteban Ocon eindigden afgelopen weekend op het podium bij de Monaco Grand Prix. Zodoende werden de drie heren bij de postrace persconferentie uitgenodigd om de brandende vragen van de media te beantwoorden.

Verstappen, de racewinnaar, zat echter te denken aan de start van de Indy500. Vriend en collega Alonso lijkt ook maar snel een einde aan de persconferentie te willen breien. Terwijl Ocon een vraag wil beantwoorden, doet Verstappen een snelle publiekelijke aankondiging dat de start van de Indy500 kan gaan beginnen. "De tijd tikt", aldus een gehaaste Verstappen.

Bekijk de video hieronder: (0:41 min)