Horner houdt hoofd koel na duidelijke beelden van RB19-vloer bij crash Pérez

De kwalificatiesessie van Monaco afgelopen zaterdag zorgde voor een groot contrast van emoties binnen het Red Bull-kamp. Terwijl regerend wereldkampioen Max Verstappen na een sensationele ronde pole position behaalde, eindigde teamgenoot Sergio Pérez al in Q1 in de barrière. Volgens liefhebbers zou de crash van de Mexicaan zomaar nóg meer hoofdpijn opleveren, want omdat de Red Bull-auto van het circuit opgetakeld zou moeten worden, kregen alle concurrenten een duidelijk zicht op de vloer van de RB19. Over de ongelukkige samenloop van omstandigheden maakt teambaas Christian Horner zich echter geen zorgen.

Het stratencircuit van Monaco vormt altijd een grote uitdaging voor de F1-coureurs. De man die al vroeg in de kwalificatie in de muur hing, was Red Bull-coureur Sergio Pérez. Aangezien de algemene gedachte is dat bij de nieuwste generatie F1-auto's de vloer van groot belang is, betekende dat slecht nieuws voor Red Bull. Nadat de Mexicaan namelijk uit zijn RB19 was uitgestapt, werd de openwielbolide door middel van een grote hijskraan weggetakeld. Dit zorgde voor een duidelijk zicht op de vloer van de auto die momenteel uiterst dominant is.

Maar toch laat Red Bull-teambaas Christian Horner weten niet zo onder de indruk te zijn van het hele gebeuren. "Het is heel onbeleefd om onder de rokjes van anderen te kijken", grapt de Britse topman. "Dit weekend is bijna iedereen een keer weggetakeld, dus maakt het uiteindelijk geen verschil."

Volgens Horner hebben de concurrenten allang een goed beeld van hoe de vloer van de RB19 eruit zou moeten zijn: "In de paddock worden constant foto's van de vloeren gemaakt. Elk team heeft spionagefotografen in dienst om foto's van de auto's te maken als ze nog niet in elkaar gesleuteld zijn. Dit is niks nieuws", sluit Horner af.