Marko tevreden: "Met afstand het beste weekend van De Vries"

Nyck de Vries beleefde in Monaco een foutloos raceweekend. De Nederlandse AlphaTauri-coureur bleef wel puntloos, maar hij reed wel een sterke Grand Prix in de straten van zijn woonplaats. Helmut Marko is blij met de prestaties van De Vries en geeft aan dat er voorlopig nog niet wordt ingegrepen.

De Vries staat onder grote druk bij het team van AlphaTauri. Hij is nog niet bepaald sterk aan het seizoen begonnen en hij heeft nog geen enkel puntje gescoord. In de afgelopen weken stond hij dan ook onder grote druk, er werd zelfs getwijfeld aan zijn toekomst in de Formule 1. In Monaco reed hij echter op foutloze wijze naar de twaalfde plaats én versloeg hij zijn teamgenoot Yuki Tsunoda.

Beste weekend

Op Red Bull-adviseur Helmut Marko was tevreden met het resultaat van De Vries. De Oostenrijker was optimistisch en sprak zich uit bij Motorsport.com: "Dit was met afstand zijn beste weekend voor AlphaTauri. Yuki was ook eg goed, totdat hij weer problemen kreeg met zijn remmen. Daar moet het team echt iets aan gaan doen. Nyck zat afgelopen weekend veel dichter bij Yuki dan eerst. Dat is wat ik van hem wil zien."

Geen ingreep

Marko is blij dat De Vries steeds meer in de buurt van Tsunoda begint te komen. De Oostenrijker blijft kritisch, maar geeft wel aan dat er voorlopig niet zal worden ingegrepen. Marko: "Natuurlijk willen we meer van hem zien. Het was ons idee om iemand aan te trekken die al ervaring had en die Yuki het vuur aan de schenen kon leggen. Dat is tot nu toe nog niet echt gebeurd en dat is wel het belangrijkste."