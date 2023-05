Sainz krijgt speciaal racepak voor thuisrace

Ferrari-coureur Carlos Sainz rijdt aankomend weekend zijn thuisrace. De Spanjaard hoopt dit weekend op een succesvol resultaat op het circuit van Barcelona. Sainz krijgt van Ferrari en kledingsponsor Puma dezelfde behandeling als Charles Leclerc afgelopen weekend kreeg in zijn moederland Monaco.

Leclerc reed afgelopen weekend in Monaco met een uniek racepak. De Monegask had zijn gebruikelijke rode racepak ingeruild voor een wit exemplaar. Sainz rijdt aankomend weekend zijn thuisrace en zijn werkgever en Puma hebben voor hem een eenmalig racepak ontworpen. Op een eerste foto is te zien dat hij nog wel in het rood gaat rijden, maar wel met een gele streep. Ook zal er voor de fans speciale merchandise komen.

Like his teammate in Monaco, @Carlossainz55 is releasing an apparel collection for the #SpanishGP with @PUMA.



The collection includes a cap and t-shirt, available on @ferraristore.



Carlos will also use a special race suit and boots during the weekend.#F1 #essereFerrari pic.twitter.com/UISRWBLDov