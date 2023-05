Leclerc steunt tactische keuze Ferrari: "Dit was geen fout"

Het team van Ferrari kon in Monaco geen vuist maken in de strijd om de podiumplaatsen. Toen het begon te regenen gingen Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz naar laatste naar binnen om te wisselen naar de inters. Volgens Leclerc was dit zeker geen tactische fout van het team.

Terwijl de baan inmiddels kletsnat was, bleven de Ferrari's op hun slicks rondrijden. Carlos Sainz was al gespind en had veel geluk dat hij niet uitviel. Veel coureurs wisselden hun slicks in voor de inters, maar bij Ferrari wachtte men zeer lang met deze keuze. Hierdoor konden ze geen vuist meer maken in het duel met de Mercedesssen.

Thuisrijder Charles Leclerc kwam als zesde over de streep in Monaco. De Monegask had vanzelfsprekend op meer gehoopt, maar stelt in gesprek met Sky Sports dat er geen tactische fouten zijn gemaakt: "We hebben in het verleden vaker tactische fouten gemaakt. Ik denk echter niet dat dit een fout was. In deze omstandigheden heb je een grotere kans op een Safety Car met zoveel auto's op slicks in de regen. We waren daar eigenlijk op aan het wachten. Dat gebeurde dus niet en dan ben je er eigenlijk wel. Achteraf gezien hadden we inderdaad eerder moeten stoppen."