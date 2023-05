Horner hield het niet meer: "Was nerveus vanaf de start"

Het team van Red Bull Racing mocht in Monaco juichen na de zege van Max Verstappen. In een nerveuze race kwam de Nederlander als eerste over de finish en breidde hij zijn voorsprong op teammaat Sergio Perez uit in het wereldkampioenschap. Teambaas Christian Horner moest zijn adem in houden.

Horner prees na afloop vooral het werk van zijn team. Verstappen hield zijn hoofd koel en communiceerde op een rustige wijze met zijn engineer. Horner was daarvan onder de indruk en dat gold ook voor het werk van de andere engineers en de mensen die over de tactiek gaan. Horner kon juichen en zag dat zijn team een sterke boodschap deelde met de wereld.

Na afloop gaf de Brit aan dat hij het haast niet meer kon aanzien. Het begon al bij de keuzes van concurrent Aston Martin, zo stelt hij bij Sky Sports: "Ik was erg nerveus vanaf het moment dat de lichten uitgingen. Als ze de warmers van de banden halen en je de hards ziet, dan denk je dat ze best ver kunnen komen met de dreigende regen en dat de mediums het zwaar kunnen krijgen. Max moest eerst de start voor elkaar krijgen en daarna een gat opbouwen tot het Safety Car-window. Daarna moesten we eigenlijk vooral naar het weer kijken."