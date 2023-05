Verstappen haalt opgelucht adem: "Blij dat het voorbij is"

Max Verstappen won vandaag de zeer hectische Grand Prix van Monaco. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur moest veel tactische keuzes maken en deed dat dus op de juiste manier. De zege kon hem uiteindelijk niet meer ontgaan en hij was na afloop zeer trots op zijn resultaat.

Verstappen hield bij de start de jagende Fernando Alonso achter zich. De Red Bull-coureur kon daarna vrij simpel de race controleren, maar kreeg te maken met banden die het steeds meer en meer begonnen op te geven. Hij had het geluk dat het begon te regenen en hij zelf aan gaf dat er snel naar de inters moest worden gewisseld.

Hectisch

Verstappen was na afloop zeer blij met zijn resultaat. Hij loopt verder uit op zijn teammaat Sergio Perez in het wereldkampioenschap en deelde zijn mening over de race met Viaplay: "Ik was eigen wel blij dat het voorbij was. Het was heel erg hectisch op de baan. Ten eerste omdat we iets te lang op de mediums bleven rijden. Maar we moesten wel, de regen kwam eraan en Fernando reed rond op de hards."

Inters

Tijdens de eerste spetters wisselde Fernando Alonso eerst naar de mediums om daarna ook over te stappen naar de inters. Verstappen maakte een andere keuze en liet zijn team weten dat ze echt de inters moesten pakken: "Het begon ineens een stuk harder te regenen in de tweede sector. Het team kan dat niet helemaal goed zien. Ze vroegen toen aan mij wat ik wilde en toen riep ik 'inters! inters!"