Perez baalt van zichzelf: "Grote fout vanuit mijn kant"

Sergio Perez was de grootste verliezer van de kwalificatie in Monaco. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur was aardig onder weg tot dat hij in het eerste kwalificatiegedeelte crashte in de eerste bocht. Perez start hierdoor als laatste en baalt als een stekker.

De Mexicaan leek dit weekend gewoon weer mee te kunnen komen met zijn teamgenoot Max Verstappen. Hij begon goed aan de kwalificatie, maar op het moment dat de baan sneller en sneller leek te worden, ging het mis. Hij maakte een inschattingsfout in de eerste bocht en knalde zijwaarts in de boarding. De schade was groot en een versnellingsbakwissel lijkt onvermijdelijk te zijn.

Na afloop van zijn korte kwalificatie kon Perez zijn teleurstelling maar nauwelijks verbergen. De Mexicaan meldde zich bij Sky Sports om zijn onvrede te delen: "Ik was blij met de balans en dat probeer je zoals gewoonlijk progressie te boeken in Q1. Toen ik de eerste bocht in kwam rijden verloor ik dat achterzijde van de auto. Vanaf dat punt was ik gewoon een passagier en kon ik nergens meer heen. Ik de bocht niet meer afsnijden en ik raakte de muur. Het was een grote fout van mij en ik baal voor mijn team. Ik baal als een stekker en morgen wordt heel erg moeilijk."