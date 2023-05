Horner ziet Verstappen schitteren: "Eén van zijn beste kwalificatierondjes ooit"

Het team van Red Bull Racing beleefde in Monaco een kwalificatie met ups en downs. Sergio Perez schakelde zichzelf al vroeg in de kwalificatie uit en Max Verstappen reed een waanzinnige laatste ronde en claimde de pole position. Teambaas Christian Horner was na afloop apetrots op zijn Nederlandse coureur.

Verstappen leek genoegen te moeten nemen met de tweede tijd achter Fernando Alonso. In de tweede sector was het verschil tussen de twee zeer fors in het voordeel van Alonso. Verstappen zette aan en nam alle mogelijke risico's. De bolide van Perez lag al in puin en een tweede kapotte wagen zou het team slecht uitkomen, toch pakte Verstappen pole.

Verstappen

Na afloop was er dan ook een jubelstemming in de box van Red Bull. De snelste tijd van Verstappen werd niet meer verwacht en teambaas Christian Horner legt het uit bij Sky Sports: "Ik denk dat dit één van zijn beste kwalificatierondjes ooit was. Toen hij langs het zwembad reed lag hij al 0,2 seconden achter op Fernando. In de laatste sector raakte hij op alle plekken de muur, maar hield hij het momentum en de snelheid vast. Ik zag hem tijd winnen en ik wist dat het close zou worden. Toen lukte het hem nog ook."

Perez

Toch was Horner niet helemaal tevreden met de kwalificatie. De forse crash van Sergio Perez in Q1 was namelijk een grote domper voor het team. Horner: "Ik sta hier met gemengde gevoelens. Ik ben blij met misschien wel de beste kwalificatie van Max en dan heb je aan de andere kant ook Checo die een foutje maakte waardoor zijn Q1 snel ten einde kwam. Ik kan alleen maar verzinnen dat hij werd afgeleid door de Alpine aan de binnenkant omdat hij de bocht verkeerd inschatte."