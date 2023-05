Alonso draait er niet omheen: "Gaan er alles aan doen om te winnen"

Fernando Alonso was de grote verrassing van de Monegaskische kwalificatie. De Spaanse Aston Martin-coureur reed razendsnel rond en leek zelfs de pole position in de tas te hebben. Hij had echter de pech dat Max Verstappen net iets sneller was. Hij was na afloop toch zeer tevreden.

Alonso had voorafgaand het weekend al aangegeven dat hij all out zou gaan in Monaco. De ervaren tweevoudig wereldkampioen weet dat een goede startplaats heilig is in de straten van het ministaatje. In het derde en allesbeslissende gedeelte van de kwalificatie ging het zeer snel en was Verstappen uiteindelijk net een tandje sneller.

Jammer

Na afloop was de glimlach zeer groot bij de Spanjaard. Alonso genoot van zijn rondje en legde in gesprek met interviewer van dienst Loïc Duval uit hoe hij zich voelde: "Ik voelde mij goed. De pole position is zeer belangrijk in Monaco, maar jammer genoeg was Max net iets sneller. Ik denk dat de eerste startrij voor ons zeer belangrijk is. De laatste sector leek vandaag ons zwakke punt te zijn."

Winnen

De lachende Alonso wil nog niet te vroeg juichen, hij wacht rustig af hoe de race morgen zal gaan verlopen. De Spanjaard spreekt zich vrolijk uit in de microfoon van Duval: "Laten we morgen maar eens gaan kijken wat we met de strategie kunnen gaan doen. Misschien komt er slecht weer, maar we gaan er alles aan doen om te winnen. De run naar bocht één is heel erg klein. Max is soms een beetje inconsistent, dus misschien valt hij morgen tegen!"