Perez kiest voor knalblauwe helm in Monaco

Dit weekend staat de Grand Prix van Monaco op het programma en dat is voor veel coureurs de aanleiding voor een speciaal helmontwerp. Meerdere coureurs hebben voor iets speciaals gekozen en dat geldt ook voor Red Bull Racing-coureur Sergio Perez. Hij kiest voor een bijzonder design.

De helm van Perez is geschilderd in meerdere kleuren blauw. Wat het design precies moet voorstellen is onduidelijk, maar de kans is groot dat hij zich heeft laten inspireren door de kleur van de zee waaraan Monaco grenst. Op de achterzijde van de helm heeft hij de tekst 'Never Give Up' laten plaatsen. De Mexicaan draagt de helm voor het eerst tijdens de eerste vrije training van later vandaag.