Formule 1 neemt baansponsoring Monaco op zich

Dit weekend staat de Grand Prix van Monaco op het programma. De iconische Grand Prix kreeg vorig jaar een nieuw contract en dat betekent dat er dit seizoen voor het eerst wordt gereden onder de nieuwe voorwaarden. Deze nieuwe voorwaarden zullen dit weekend overduidelijk zichtbaar zijn langs de baan.

Voorheen bracht de organisatie van de Monegaskische Grand Prix zelf een groot aantal sponsors mee die zichtbaar waren op de vangrails en de sponsorborden. Dit zorgde ervoor dat er bijvoorbeeld ineens een ander horlogemerk zichtbaar was, dan waar de Formule 1 mee samenwerkt. Dit jaar is daar verandering ingekomen, de Formule 1 neemt de sponsoring naast de baan over en dat betekent dat een aantal gebruikelijke sponsornamen verdwijnen. Eerder werd al duidelijk dat de Formule 1 ook de regie van de sessies zelf op zich neemt.

#F1 will take control of trackside branding placement at the #MonacoGP in 2023, as part of their new contract.



The change can, for example, be seen at the last two corners which is now exclusively featuring Pirelli?ref_src=twsrc%5Etfw">@Pirelli branding, unlike previous years.@F1 pic.twitter.com/dzjaUTpAkO