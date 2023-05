Verstappen wijst naar kwalificatie in Monaco: "Inhalen bijna onmogelijk"

Na een onverwachts vrij weekend gaat Max Verstappen in Monaco op jacht naar zijn volgende zege van het seizoen. De wereldkampioenschapsleider zal in de straten van zijn woonplaats de koppositie gaat verdedigen. Verstappen kijkt uit naar de Grand Prix en stipt de kwalificatie aan als het belangrijkste moment van het weekend.

Verstappen won dit seizoen tot nu toe de Grands Prix van Bahrein, Australië en Miami. Hij heeft een kleine voorsprong op de nummer twee in het wereldkampioenschap: Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaan won dit seizoen op de stratencircuits in Jeddah en Bakoe, hij wordt dan ook gezien als een grote kanshebber voor de zege in de Monegaskische straten.

Imola

Verstappen wil nog niet op de zaken vooruit lopen. De Nederlandse Red Bull-coureur is blij dat hij weer aan de bak mag en spreekt zich uit in zijn vooruitblik op Verstappen.com: "Ik kijk ernaar uit om deze week weer te gaan racen. Niet rijden in Imola was de juiste beslissing en ik weet dat die keuze niet lichtvaardig is genomen. Sommige dingen zijn nou eenmaal belangrijker dan racen en dit was daar één van."

Kwalificatie

In Monaco is de kwalificatie volgens Verstappen de allerbelangrijkste sessie van het weekend. Hij stelt dat zijn team op de zaterdag dan ook zo sterk mogelijk voor de dag moet komen: "Het circuit in Monaco is enorm krap, nog meer dan op andere stratencircuits. Het is dus echt extreem lastig om hier een goede kwalificatieronde te rijden, maar op hetzelfde moment is het ook ontzettend gaaf. De race is meestal sterk afhankelijk van de strategie aangezien inhalen bijna onmogelijk is. Ik woon natuurlijk in Monaco, dus tijdens het raceweekend is het fijn om elke avond naar huis te gaan."