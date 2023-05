'Ferrari wil Hamilton verleiden met megasalaris'

Lewis Hamilton beschikt momenteel over een aflopend contract bij het team van Mercedes. De Britse coureur sprak eerder de ambitie uit om bij het team te blijven, maar Ferrari lijkt daar anders over te denken. Volgens Britse media bereidt de Italiaanse renstal een reusachtig bod voor om Hamilton te overtuigen van een overstap.

Hamilton rijdt als sinds 2013 voor het team van Mercedes. In dienst van de Duitse renstal werd Hamilton zes keer wereldkampioen en brak hij meerdere records. Zijn contract loopt aan het einde van dit jaar af en er gaan al geruime tijd roddels over een overstap naar Ferrari rond. Volgens de Daily Mail maakt Ferrari-topman John Elkann zich hard voor de komst van Hamilton en heeft men hem een salaris van zo'n 46 miljoen euro geboden.

Volgens de Daily Mail staat Elkann in nauw contact met Hamilton en zouden er meerdere scenario's klaarliggen voor de line-up van volgend jaar. Het Britse medium meldt dat Hamilton bij een overstap de teamgenoot kan worden van Charles Leclerc. In dat geval moet Carlos Sainz dus een nieuw stoeltje gaan zoeken. Een tweede scenario is een ruildeal waarbij Leclerc naar Mercedes vertrekt. Mercedes sprak recent meerdere keren uit dat ze verwachten dat Hamilton een nieuw contract tekent.