Persconferentie Monza: "Schumi stopt niet"

Wereldkampioen Michael Schumacher belegt morgen een persconferentie in Monza. In tegenstelling tot wat door velen wordt gedacht gaat hij niet aankondigen dat hij stopt in de Formule 1, zo vertelde zijn perswoordvoerder.Schumacher behaalde dit weekend tijdens de Belgische Grand Prix zijn zevende wereldtitel in de Formule 1. De aankondiging van Schumacher, enkele dagen na zijn zevende wereldtitel maakt op veel websites de geruchten los dat hij zou stoppen.Volgens de voorvoerder van Schumacher zal er echter geen aankondiging zijn, maar is het een reguliere persconferentie. Schumacher was na zijn race afgelopen zondag echter niet in staat de pers te woord te staan en wil hen daar nu de gelegenheid voor geven. Ferrari test de komende dagen op Monza, in de lunchpauze zal de persconferentie worden gegeven.