Massa gaat door met Crashgate-zaak: "Dit was manipulatie"

Felipe Massa lijkt zijn juridische stappen over de uitslag van het wereldkampioenschap in 2008 door te willen zetten. Massa wil dat er gekeken wordt naar de wereldtitel van Lewis Hamilton naar aanleiding van een aantal recente uitspraken van Bernie Ecclestone over Crashgate. Massa geeft aan dat titels in andere sporten wel zijn teruggedraaid.

Massa besloot juridische stappen te zetten naar aanleiding van een aantal uitspraken van voormalig Formule 1-kopstuk Bernie Ecclestone. De Brit gaf in een interview aan dat hij en toenmalig FIA-president Max Mosley al in 2008 op de hoogte waren van het Crashgate-schandaal. Ze besloten het in de doofpot te stoppen waarna Lewis Hamilton de wereldkampioenschapsbeker kreeg uitgereikt. Toentertijd was het de regel dat de uitslag meer kon worden teruggedraaid nadat de beker was uitgereikt.

Ecclestone

Massa blijft is echter van mening dat er sprake is van een oneerlijke zaak. Zonder Crashgate was hij waarschijnlijk wereldkampioen geworden. Bij zijn landgenoten van Esportelandia spreekt Massa zich uit: "In andere sporten zijn titels herzien, dus waarom kan dat niet in de Formule 1? Sinds die uitspraken van Ecclestone kijken we of er juridisch gezien iets mogelijk is. Bernie zei dat ze het in 2008 al wisten en dat ze de naam van de sport niet wilden aantasten. In die gestolen race is mij onrecht aangedaan. De uitspraken van Bernie hebben ervoor gezorgd dat ik voor gerechtigheid ga."

Manipulatie

Het Crashgate-schandaal kwam in 2009 aan het licht maar de uitslag van de desbetreffende race in Singapore werd nooit teruggedraaid. Massa stelt dat er iets moeten gebeuren: "Ik ben geen advocaat, maar iedereen weet dat mij onrecht is aangedaan. Ik denk dat ik in mijn recht sta om dit te doen. Er ging geen motor kapot, het was een gemanipuleerde race en dat is een serieuze zaak. Er ging die race ook een andere motor kapot, maar dat hoort erbij. Dit was echter manipulatie. De uitslag was compleet anders dan deze had moeten zijn."