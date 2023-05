Verstappen neemt als enige F1-coureur deel aan speciale Imola-simrace

Aangezien de Grand Prix van Emilia-Romagna dit weekend niet doorgaat, wordt er een alternatief georganiseerd door het simraceteam Team Redline. Het team, waar onder meer Max Verstappen voor rijdt, heeft nu de line-up van de race bekend gemaakt met de eerder genoemde Verstappen als de grootste blikvanger.

Nadat bekend werd dat de race op het circuit van Imola niet kon doorgaan vanwege de overstromingen in de omgeving, vroeg met op sociale media om een alternatief. Team Redline pakte de handschoen op en organiseert morgen de zogenaamde 'Real Racers Never Quit'-simrace. Deze wedstrijden werden ook georganiseerd tijdens de coronapandemie in 2020.

Team Redline heeft nu de line-up voor de race bekend gemaakt. Max Verstappen is de grote publiekstrekker, naast de regerend wereldkampioen verschijnen ook meerdere Redline-coureurs aan de start waaronder Atze Kerkhof en Jeffrey Rietveld. Ook onder andere Formule 2-coureur Richard Verschoor, Alpine-reserve Jack Doohan, Formule E-coureurs Antonio Felix da Costa en Oliver Rowland, Aston Martin-reserve Felipe Drugovich en meerdere Red Bull Junior-coureurs nemen deel aan de race.