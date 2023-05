Verstappen en Team Redline organiseren simrace ter vervanging van GP Imola

Aangezien de Grand Prix van Emilia-Romagna dit weekend niet doorgaat, hebben de Formule 1-coureurs tijd over. Op sociale media werd opgeroepen om een virtuele race te organiseren in plaats van de Grand Prix. Team Redline heeft daar nu gehoor aangegeven en men zal aanstaande zondag een race organiseren.

Op sociale media kondigt Team Redline dat ze een nieuwe editie van 'Real Racers Never Quit' gaan organiseren op zondag op 15:30. Het is de verwachting dat de coureurs op de virtuele variant van het circuit van Imola zullen rijden. Welke coureurs mee doen, is nog onbekend. De kans is groot dat Max Verstappen aan de start zal staan, hij is onderdeel van Team Redline en zijn logo is te zien in de aankondiging. De wedstrijd is zondag te zien op het Twitch-kanaal van Team Redline.