Horner denkt niet aan winnen van alle Grands Prix in één seizoen

Het team van Red Bull Racing is zeer sterk aan het huidige seizoen begonnen. De Oostenrijkse renstal won met coureurs Max Verstappen en Sergio Perez de eerste vijf Grands Prix van het jaar. Een aantal kenners denkt dat Red Bull dit jaar alle races kan winnen, maar teambaas Christian Horner denkt daar anders aan.

Red Bull is momenteel veel sneller dan de concurrentie. De Oostenrijkse renstal slaat in vrijwel alle races een gat van ruim tien seconden ten opzichte van de andere renstallen. De teams van Aston Martin, Mercedes en Ferrari vechten dan ook vooral om de derde plaats. De concurrenten vrezen vooral dat Red Bull dit jaar elk weekend zal gaan domineren en dus alle races zal gaan winnen.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner wordt ook geconfronteerd met deze uitspraken van onder meer George Russell. In gesprek met The Financial Times spreekt Horner zich uit: "Dat is wel een enorme opgave. Je hebt stratencircuits en je hebt circuits als Silverstone waar het weer een enorme rol kan spelen. Je hebt betrouwbaarheid, strategie en ook geluk is een element. Het is ondenkbaar om 23 races te winnen. Ik zit hier nu nadat we vijf races hebben gewonnen, dat is de beste start ooit. We pakken het race voor race aan. We moeten niet denken aan het winnen van alle races."