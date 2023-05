Koning had het moeilijk bij eerste kampioensrace Verstappen

De goede prestaties van Max Verstappen zorgen voor veel aandacht voor de Formule 1. Tijdens het Nederlandse Grand Prix-weekend in 2021 kwam bijvoorbeeld ook de koninklijke familie een kijkje nemen in de pitbox van Red Bull Racing. Koning Willem-Alexander geeft toe dat hij in 2021 flink meeleefde met Verstappen in diens titelstrijd.

Verstappen werd in 2021 voor het eerst wereldkampioen na een intens titelduel met Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Voorafgaand de seizoensfinale in Abu Dhabi hadden beide coureurs precies evenveel punten en werd de strijd op een bizarre manier beslist. Hamilton reed vrijwel de gehele race aan de leiding, maar verloor alsnog van Verstappen na een discutabele Safety Car-procedure in de laatste ronde.

Opzwepen

De seizoensfinale werd in Nederland door miljoenen mensen bekeken. Ook koning Willem-Alexander zat voor de buis, zo geeft hij toe in zijn podcast Door de ogen van de koning. In gesprek met radio-DJ Edwin Evers legt de koning uit hoe hij de race beleefde: "Ik zat thuis te kijken en ik was de hele dag al nerveus. Ik had de kinderen de hele dag zover gekregen dat ze ook moesten kijken. Tijdens de race zag het er niet uit dat Max zou gaan winnen. Ik dacht bij mijzelf: 'Ik ga niet weg van de tv want ik ben er de hele dag mee bezig geweest, ik de familie hiervoor opgezweept.' Als het nu niet goed gaan moet blijven zitten."

Weglopen

De koning geeft in de podcast aan dat hij vond dat hij het niet kon maken om weg te lopen. Verstappen wist in de laatste ronde Hamilton te verschalken waarna hij de wereldtitel binnen wist te slepen. Koning Willem-Alexander zag dat ook gebeuren en was achteraf blij dat hij niet iets anders was gaan doen: "Daar was ik wel toe in staat haha. Gelukkig heb ik dat toen niet gedaan."