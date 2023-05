Verstappen scoort op financieel gebied en bereikt Forbes-lijst

Het is algemeen bekend dat Max Verstappen een goed contract heeft bij het team van Red Bull Racing. De Nederlandse regerend wereldkampioen loopt aardig binnen en is dan ook één van de best verdienende coureurs van het Formule 1-veld. Nu blijkt dat hij in zijn leeftijdscategorie zelfs bij de beste verdienende atleten ter wereld hoort.

Het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes stelt elk jaar een lijst op van de best verdienende sporters. In de top tien van deze lijst vinden we Verstappen niet terug. Volgens het tijdschrift is de Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo de best verdienende atleet met 136 miljoen dollar. Ook voetballers Lionel Messi en Kylian Mbappé, basketballers LeBron James, Kevin Durant, en Stephen Curry, bokser Canelo Alvarez, tennisser Roger Federer en golfers Dustin Johnson en Phil Mickelson staan in de top tien.

In de top tien van de atleten in de leeftijdscategorie tot en met 25 moet Verstappen slechts twee andere namen voor zich dulden. De eerder genoemde voetballer Mbappé voert deze lijst aan met 120 miljoen dollar, achter hem staat American Footballer Kyler Murray op de tweede plek. Verstappen maakt hier de top drie compleet. Volgens Forbes verdiende Verstappen in het afgelopen jaar 64 miljoen dollar. Hiervan zou hij 60 miljoen dollar verdienen doormiddel van zijn Red Bull-contract en 4 miljoen dollar door sponsorovereenkomsten en andere activiteiten naast de baan.