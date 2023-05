Video: Verstappen krijgt afleiding tijdens simrace

Max Verstappen kwam afgelopen weekend weer in actie voor zijn simraceteam Team Redline. De Nederlandse regerend wereldkampioen Formule 1 neemt zijn simraces zeer serieus, maar niet iedereen in zijn huis denkt daar hetzelfde over. Ook afgelopen weekend leverde dat hilarische beelden op.

Op clips van de livestream van de simrace is te zien dat Verstappen zijn uiterste best deed om geconcentreerd te blijven, het dochtertje van zijn vriendin dacht daar echter iets anders over. Verstappen reed zijn rondjes terwijl hij ook te maken kreeg met een roze knuffel in zijn gezicht. De Nederlander probeert overduidelijk zijn lach in te houden tijdens het moment.