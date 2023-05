Racet Hamilton nog in 2035? "Zeg nooit nooit"

Lewis Hamilton en Fernando Alonso zijn momenteel de oudste coureurs van het Formule 1-veld. Hamilton liet in het verleden weten dat hij op zijn oude dag niet meer wilde racen, maar inmiddels denkt hij daar anders over. De Britse zevenvoudig wereldkampioen sluit zelfs niet uit dat hij op zijn vijftigste nog in de Formule 1 rijdt.

Alonso is momenteel de enigste 40-plusser in de Formule 1. Hamilton is na de Spanjaard de tweede coureur in het rijtje, de Britse Mercedes-coureur is 38 en wil het liefst nog wel eventjes doorgaan. Het contract van Hamilton loopt na dit seizoen af, maar hij heeft al meerdere keren aangegeven dat hij dit contract gewoon wil verlengen.

Hamilton wil ook nog wel eventjes doorgaan met racen in de Formule 1. De Brit denkt ook hij en Alonso nog wel eventjes door kunnen gaan. In gesprek met de internationale media laat hij weten dat hij niet uitsluit dat hij in 2035 nog racet: "Zeg nooit nooit. Brad Pitt is al ver in de 50 als hij straks in de film speelt, dus ik ben de derde qua leeftijd! Er zijn mensen zoals NFL-speler Tom Brady en er zijn allerlei manieren om te trainen, te eten en te focussen. De technologie en onze lichamen veranderen en het draait om de mentaliteit. Wil je hetzelfde opofferen als je vroeger deed?"