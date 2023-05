Jordan prijst Verstappen: "Geloof dat hij de grootste coureur ooit wordt"

Max Verstappen is dit jaar zeer sterk aan het Formule 1-seizoen begonnen. De Red Bull Racing-coureur schreef drie van de eerste vijf Grands Prix op zijn naam en hij gaat momenteel aan de leiding van het wereldkampioenschap. Verstappen maakt veel indruk en volgens Eddie Jordan gaat hij uitgroeien tot de grootste coureur allertijden.

Verstappen kan dit jaar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen worden in de koningsklasse van de autosport. De Nederlander profiteert tevens van de kracht van de Red Bull-bolide en de gevechten met zijn teamgenoot Sergio Perez. De derde wereldtitel is nog ver, maar veel kenners verwachten dat er nog veel titels gaan volgen voor de Nederlandse Red Bull-coureur.

Voormalig Jordan-teambaas Eddie Jordan is enorm onder de indruk van de prestaties van Verstappen. Volgens Jordan past Verstappen in het rijtje van Senna en Schumacher. In de podcast Formula For Success spreekt de oud-teambaas zich uit: "Max is van nature snel. Ik geloof echt dat hij naar verloop van tijd de grootste coureur ooit wordt. Hij heeft zo'n fenomenale mentaliteit in de auto. Hij is agressief wanneer hij agressief moet zijn en hij is sterk als hij sterk moet zijn. Hij is echter ook slim en hij weet hoe hij voor de auto moet zorgen."