Herbert steunde Sky Sports-boycot Verstappen

Max Verstappen zijn team Red Bull Racing besloten vorig jaar het Britse Sky Sports voor één raceweekend te boycotten naar aanleiding van een uitspraak van Ted Kravitz. Het zorgde voor veel discussie, maar was ook begrip. Voormalig Sky Sports-medewerker Johnny Herbert laat nu weten dat hij achter de boycot stond.

Herbert werkte tot en met 2022 voor Sky Sports als analist. De Brit werd voor dit jaar aan de kant geschoven, de reden daarvoor is nog steeds zeer onduidelijk. Herbert volgt de sport nog steeds op de voet en stond vorig jaar voor een lastig dilemma: hij begreep de boycot maar hij was ook een collega van Kravitz.

Voorzichtig

Herbert werkt nu dus niet meer voor Sky Sports en hij kan zich nu dus iets vrijer uitspreken over de boycot van vorig jaar. Bij Express doet hij dat: "Ik mocht altijd zeggen wat ik vond, maar als iedereen op televisie alles zou zeggen over iedereen en je valt daarmee een team aan, dat valt dat niet goed. Als iemand boos is, dan is er altijd een kans dat ze niet meer me je willen praten. Dat zagen we bij Max en daar moeten we voorzichtig mee zijn."

Begrip

Herbert snapt wel dat Verstappen en zijn collega's van Red Bull geen zin hadden in een gesprek met Sky Sports. De boycot duurde maar één weekend waarna de Red Bull-mannen in gesprek gingen met Kravitz. Herbert legt zijn standpunt uit: "Die boycot was wel begrijpelijk. Toen ik vroeger racete waren er ook dingen waar ik boos van werd. Je praat dan misschien nooit meer met een bepaalde journalist, of niet meer voor een paar races. Ik snap het, maar het ligt aan het team. Ik vind wel dat je altijd zo uitgesproken mogelijk moet zijn."