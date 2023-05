Horner kijkt uit naar Las Vegas: "Het grootste sportevenement ter wereld"

Later dit jaar keert de Grand Prix van Las Vegas terug op de Formule 1-kalender. Ditmaal wordt er niet gereden op een parkeerplaats, maar rijden de coureurs dwars door het centrum van de Amerikaanse gokstad. Red Bull-teambaas Christian Horner denkt dat de race het sportevenement van het jaar gaat worden.

De Grand Prix van Las Vegas is dit jaar de derde Grand Prix op Amerikaans grondgebied. De organisatie heeft het voor elkaar gekregen om een circuit te ontwerpen dat dwars door de stad zal gaan leiden. De coureurs zullen langs de casino's gaan rijden en zelfs de wereldberoemde Strip is onderdeel van de baan.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner telt de dagen af. De Brit heeft hoge verwachtingen van het evenement en de actie op de baan. In de podcast Pardon my Take spreekt hij zich erover uit: "Dat gaat echt een episch evenement worden. Ik denk dat het wereldwijd het grootste sportevenement van het jaar gaat worden. De interesse en de hype rondom de race is zo groot. Een race op zaterdagavond op The Strip in Vegas, wie wil daar nou niet bij zijn? Wie wil die race nou niet zien?"