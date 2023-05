Vader Perez vol vertrouwen: "Dan had hij al meerdere wereldtitels"

Sergio Perez is momenteel bezig met één van de succesvolste seizoenen uit zijn Formule 1-loopbaan. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur gaat de strijd met zijn teamgenoot Max Verstappen vol aan en hij droomt van de wereldtitel. Zijn vader weet vrijwel zeker dat die titel er gaat komen.

Perez won twee weken terug de Grand Prix van Azerbeidzjan en sindsdien wordt hij weer gezien als een mogelijke kanshebber voor de wereldtitel. Red Bull Racing is immers oppermachtig in de koningsklasse van de autosport en de voorsprong op de concurrentie is zeer groot. Verstappen en Perez worden dan ook gezien als de grootste kanshebbers voor de wereldtitel.

Antonio Perez Garibay, de vader van Sergio, ziet zijn zoon als de grote favoriet voor de wereldtitel. Perez senior ziet dat zijn zoon qua gedrag is veranderd. In gesprek met Esto spreekt Perez Garibay zich uit: "Elke ochtend als hij wakker wordt weet hij dat hij voor een team rijdt dat op de eerste plek staat en dat de nummer twee daar de eerste loser is. Vroeger was de tiende plaats fantastisch. Als Checo deze kans eerder had gehad, dan zou hij al meerdere wereldtitels hebben gepakt. Daar twijfel ik echt niet aan. Ik denk dat we Checo Perez nog wel tien jaar gaan zien en ik zie hem als wereldkampioen."