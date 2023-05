Steiner verwacht concurrentie voor Red Bull: "Ander team gaat nog winnen"

Het team van Red Bull Racing heerst momenteel in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal is beduidend sneller dan de concurrentie en Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez waren dan ook dominant in de eerste vijf Grands Prix. Veel mensen verwachten dan ook een saai seizoen, maar Günther Steiner heeft een andere mening.

Verstappen en Perez hebben momenteel een reusachtige voorsprong in het wereldkampioenschap. De twee Red Bull-coureurs strijden vooral met elkaar en hebben dan ook alle races op hun naam geschreven. Verstappen kwam als winnaar over de streep in Bahrein, Australië en Miami. Perez won op zijn beurt in de straten van Jeddah en Bakoe.

Veel fans en volgers gaan ervanuit dat Red Bull alle Grands Prix kan gaan winnen. Haas-teambaas Günther Steiner heeft echter een compleet andere mening. De Italiaanse teambaas verwacht veel meer spanning en spreekt zich uit bij de internationale media: "Ik weet zeker dat iemand op een bepaald moment het gevecht aan kan gaan met Red Bull. We zeggen altijd al na een paar races dat het kampioenschap al gestreden is. Ik zou echter iets meer geduld hebben. Ik denk dat een ander team dit jaar nog gaat winnen."