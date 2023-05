"Hamilton hoopt op meer spanning: "Denk dat we de regels moeten blijven aanpassen"

De strijd om de zege in de Formule 1 is momenteel alles behalve spannend. Het team van Red Bull Racing is veel sneller dan de rest en dat betekent dat de spanning vooral te vinden is in het middenveld. Lewis Hamilton vindt de sport niet saai, maar hij wil wel dat er voor de fans iets wordt aangepast.

Red Bull won dit seizoen vooralsnog alle Grands Prix. Het gat tussen Max Verstappen en Sergio Perez en de rest van het veld is momenteel reusachtig. Afgelopen weekend scoorde het team in Miami wederom een 1-2tje. De Amerikaanse fans zijn vooral gewend aan sport waar het tot het einde spannend is. De Formule 1 is dan ook even wennen voor hen.

NBA

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton begrijpt de kritiek van de fans. De Brit is echter van mening dat de sport voor hem niet saai is. In gesprek met de internationale media laat hij weten dat hij de fans snapt: "Voor die Amerikaanse racefans die kijken, snap ik wel dat het saai kan zijn. In de Formule 1 zien we niet zo'n grote competitie als in de NFL of de NBA. We moeten het als sport beter doen. Er is geprobeerd om de teams dichterbij elkaar te brengen, maar dat is nooit gelukt."

Regels aanpassen

Hamilton is dan ook van mening dat de sport er alles aan moet doen om de fans meer spanning te geven. Volgens de Mercedes-coureur is dat het belangrijkste: "Ik denk dat het goed is dat we steeds nieuwe dingen blijven proberen. Het is jammer dat we nog steeds dezelfde grote verschillen zien tussen de teams. Ik weet niet wat de oplossing is voor de toekomst, maar ik denk dat we de regels zullen moeten blijven aanpassen. Anders kan het nog jaren blijven zoals nu."