Palmer vindt Leclerc net zo goed als Verstappen en Hamilton

Charles Leclerc kende in Miami een zeer lastig raceweekend. De Monegaskische Ferrari-coureur wilde stappen vooruit zetten, maar vergooide zijn kansen door te crashen in de kwalificatie. De kritiek was niet mals, maar Leclerc krijgt ook steun. Jolyon Palmer is namelijk nog steeds van mening dat Leclerc één van de beste coureurs is van het huidige startveld.

Leclerc kende een lastige start van het seizoen met twee uitvalbeurten in drie Grands Prix. In Azerbeidzjan leek alles weer op rolletjes te lopen, Leclerc pakte immers de pole voor de Sprint en de Grand Prix. In Miami wilde hij zijn goede resultaten uit Bakoe een vervolg geven, maar crashes in de tweede vrije training en de kwalificatie gooide roet in het eten.

Eén ronde

De kritiek was niet mals, maar een aantal kenners zijn van mening dat Leclerc nog steeds één van de beste coureus van het moment is. Oud-coureur Jolyon Palmer deelt zijn mening met de media-afdeling van de Formule 1: "Ik denk nog steeds dat hij de snelste coureur is over één ronde. Hij liet dat in Bakoe zien met die dubbele pole position. Zijn races eindigen echter nog te vaak in tranen. Voor een team voelt het altijd een beetje nutteloos als een coureur crasht in een long run in de training."

Verstappen & Hamilton

Palmer blijft dan ook van mening dat Leclerc nog steeds een topcoureur is. De Brit weet echter ook dat er momenteel een groot verschil zit tussen de Monegaskische Ferrari-coureur en andere toppers. Palmer trekt een vergelijking: "Ik zou Leclerc nog steeds op dezelfde hoogte plaatsen als Max Verstappen en Lewis Hamilton: de beste coureurs van het veld. Het verschil tussen die twee en Leclerc is echter de consistentie."