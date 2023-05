Vader Perez vergelijkt Red Bull-strijd met Senna en Prost

Het team van Red Bull Racing is momenteel oppermachtig in de Formule 1 en dat betekent dat teamgenoten Max Verstappen en Sergio Perez vooral met elkaar vechten. Verstappen lijkt de favoriet te zijn in het interne duel, maar in Mexico denkt men daar heel anders over. De vader van Perez vergelijkt de situatie zelfs met de strijd tussen Alain Prost en Ayrton Senna.

Verstappen won afgelopen weekend in Miami zijn derde Grand Prix van het seizoen. De Nederlandse Red Bull-coureur vergrootte daarmee zijn voorsprong in het wereldkampioenschap. Zijn zege volgde na een week vol met verwachtingsvolle woorden over Perez. De Mexicaan had immers de Azerbeidzjaanse Grand Prix gewonnen waarna zijn titelambities weer naar boven kwamen.

Senna en Prost

Verstappen lijkt momenteel de grote favoriet te zijn, maar de vader van Perez denkt daar heel anders over. Antonio Perez Garibay is er duidelijk over in gesprek met het Mexicaanse Esto.com: "Denk eens terug aan de tijden van Senna en Prost bij McLaren. Dit is gewoon hetzelfde, we zien het voor onze ogen gebeuren. Ze denken op dezelfde manier, ze eten op dezelfde manier. Soms rijdt Max de snelste ronde en daarna doet Checo dat weer. Ze willen de pole position veroveren, maar ze willen ook de snelste zijn in de trainingen."

Gelijkwaardig

Perez Garibay is het dan ook oneens met de verhalen over een kopmanschap van Verstappen. De Mexicaan is van mening dat hierbij de nodige nuances moeten worden geplaatst: "Kijk hoelang Max al bij het team zit, hij lag ver voor op hem. Checo kan Max nu gewoon bijhouden. Ik denk dat het verschil tussen Max en Checo momenteel een paar tienden is in het voordeel van Max. Op de moeilijke circuits zijn ze echter even goed."