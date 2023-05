Alpine CEO zet druk op Szafnauer: "We kunnen ons niet verstoppen"

Het geduld van CEO van Alpine Laurent Rossi lijkt snel op te raken. Bij de start van het Formule 1-seizoen van 2023 verloor het Franse team haar constructeurspositie dankzij een snelgroeiend Aston Martin. De resultaten van dit jaar zijn tot nu toe nog niet al te best, waardoor Rossi de druk erop wil gaan zetten.

Binnen de vier muren van het Formule 1-team van Alpine lijkt het te rommelen. In haar missie om binnen 100 races voor de Grand Prix-overwinningen te kunnen vechten, zit de druk er flink op bij de equipe. Concurrent Aston Martin heeft grootse stappen gemaakt en kan met Ferrari en Mercedes om de resterende podiumplaatsen vechten. Ondertussen zit Alpine nog een stapje achter deze achtervolgende teams van koploper Red Bull. Onacceptabel, zo meent Alpine CEO Laurent Rossi.

"We gebruiken dit jaar veel smoesjes, dat vervolgens tot een tegenvallende performance en tekort aan operationele kwaliteit leidt. Ik moet dit zien op te lossen, en daar heb ik de juiste mensen voor nodig. Het team moet zich ervan bewust zijn dat zij dat moeten doen – en niet ik. Dat is hun verantwoordelijkheid, en ik hoop dat zij tot dezelfde conclusie komen. Dat zal ik hen duidelijk maken, en dat zij het moeten oplossen."

Ook over teambaas Otmar Szafnauer hamert Rossi er flink op: "Hij is verantwoordelijk voor de prestaties van het team – dat is zijn taak. Er is geen manier om je hiervoor te verstoppen. Otmar (Szafnauer) was aangetrokken om het team dit seizoen de juiste richting in te brengen. Het is onze missie om weer om op het podium te komen, en dat moet hij bewerkstelligen", concludeert Rossi.