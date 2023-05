Verstappen twijfelde niet aan zege: "Je weet niet wat er gaat gebeuren"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Miami op redelijk eenvoudige wijze op zijn naam. Het was opvallend aangezien hij de race begon vanaf de negende startplaats. Verstappen had zijn pijlen alsnog gericht op het podium en hij sloot een zege op geen enkel moment uit.

Verstappen kende een tegenvallende kwalificatie in Miami. De Nederlandse coureur maakte een foutje in zijn eerste run in Q3 waarna Red Bull besloot hem naar binnen te halen en voor te bereiden op een tweede run. Dit plannetje viel echter in het water door een rode vlag die werd veroorzaakt door een crash van Charles Leclerc. De sessie werd vroegtijdig afgebroken en Verstappen moest zich voorbereiden op een inhaalrace.

Verstappen maakte zich op geen enkel moment zorgen over de race. De Nederlandse regerend wereldkampioen bleef kalm en legde hij uit op de persconferentie voor de top drie: "Ik had gezegd dat de tweede plek het minimum was omdat we daar met deze auto altijd moeten finishen. Het is altijd lastig omdat je niet weet wat er gaat gebeuren. Je kan een slechte ronde rijden, waardoor alles moeilijker wordt. Gelukkig ging alles goed en moest ik ervoor zorgen dat ik geen schade reed. Gelukkig ging vandaag alles goed en kon ik mij naar voren rijden en winnen."