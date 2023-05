Strijdlust van Alonso groeit na Aston Martins 'beste race tot nu toe'

Bij de Grand Prix van Miami afgelopen weekend wist Formule 1-veteraan Fernando Alonso opnieuw een podium te scoren. Na vijf Grands Prix dit jaar verreden te hebben, heeft de tweevoudig wereldkampioen al viermaal een P3 weten te scoren. Maar, de Spanjaard wil meer. Alonso houdt na de race rondom het Miami Dolphins-stadion de druk op zijn team erop om concurrent Red Bull in te kunnen halen.

De race in Miami bleek een bijzondere te zijn. Voor de twaalfde keer in de uitgebreide geschiedenis van de Formule 1 zag de gehele grid de finishvlag tegemoet. Een race zonder gele vlaggen of safety cars betekende dat het gat tussen Fernando Alonso en koplopers Red Bull flink groot was, namelijk iets meer dan twintig seconden naar de uiteindelijke winnaar Max Verstappen.

Nadat de 57-ronden tellende race afgesloten was, nam Alonso de tijd om vooruit naar Red Bull te blijven kijken. "Het gat is flink groot, ondanks dat we bij deze race de beste snelheid van dit seizoen tot dusver hadden. Volgens mij zijn we nog nooit zo dicht bij de leiders (Verstappen en Pérez) geëindigd."

"Het is nog een lang seizoen. Hopelijk zitten we op sommige circuits wat dichterbij Red Bull. Misschien dat onze aankomende upgrades ons in een betere positie zullen brengen. Onze focus is om de andere teams (Mercedes en Ferrari) achter ons te houden. Voor nu moeten we accepteren dat Red Bull het beter dan de rest doet, en wij zullen een stapje omhoog moeten zetten", concludeert Alonso.