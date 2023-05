Russell over Red Bull na Miami GP: "Vraag me af of ze hun motor vol opendraaien"

In het kielzog van een sterke comebackwin voor Red Bull-coureur Max Verstappen, wist Mercedes-man George Russell een goede vierde plaats te bemachtigen. De Britse jongeling meent tevreden met het afgelopen weekend in Miami te zijn, maar kan het na afloop van race nummer vijf van de F1-kalender niet vermijden om het nog even over de sterke performance van Red Bulls RB19 te hebben.

Bij de kwalificatie op het Miami International Autodrome was Max Verstappen goed op weg om een gooi naar pole position te doen. Een crash van de risico nemende Charles Leclerc betekende echter een vroegtijdig einde, waardoor de Nederlander uiteindelijk geen tijd kon neerzetten en het met een P9 startpositie voor de race moest doen.

De regerend wereldkampioen had deels met behulp van een goed werkende harde bandencompound een uitstekende race, waarbij hij uiteindelijk alsnog de overwinning wist te pakken. Na afloop van de race kan Mercedes-coureur George Russell het niet laten om het nog even over de bloedsnelle RB19-auto van Red Bull te hebben:

"Onze pace was redelijk sterk vandaag. We konden niet meer doen, dus daarom ben ik trots op dit resultaat. Maar we willen natuurlijk nog meer, waarbij we bij races zoals deze voor de winst kunnen gaan", begint Russell.

De Britse coureur en teamgenoot van Lewis Hamilton zegt 'niet verrast' te zijn door de sterke racepace van Red Bull. "Dat is nou eenmaal de stand van zaken. Bij het begin van dit seizoen zeiden we al dat ze zo ver voor op de rest lopen dat ze het nogal makkelijk hebben. Ik vraag me af of ze überhaupt wel de motor vol open hebben staan."

Russell meent dat Red Bulls dominantie een 'teleurstelling voor de sport' is: "Maar de complimenten naar hen voor het goede werk dat ze hebben verricht. Zij laten zien wat mogelijk is als je alles goed voor elkaar hebt. Dat moeten we nastreven."