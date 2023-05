Verstappen maakt zich niet druk om boegeroep: "Neem liever de beker mee"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Miami op zijn naam. Na een sterke inhaalrace wist hij zijn teamgenoot Sergio Perez te verslaan in een onderling duel. Verstappen werd na afloop van de race een paar keer uitgefloten, maar daar maakte hij zich niet druk om.

Verstappen moest door zijn mislukte kwalificatie de race starten op de negende plaats. Hij kende een goede start en haalde daarna één voor één de coureurs in het middenveld in. Aangezien hij voor een andere bandenstrategie had gekozen dan zijn teamgenoot Perez, kon hij lang doorrijden op de harde banden. Na zijn pitstop nam hij als snel de leiding over van Perez en was zijn derde zege van het seizoen een feit.

Tijdens de podiumceremonie was er eventjes boegeroep te horen toen Verstappen het podium betrad. Het fluitconcert was van korte duur, maar dat maakte Verstappen niet zoveel uit. In gesprek met de internationale media spreekt Verstappen zich uit: "Mensen vinden het vaak niet leuk als een bepaalde coureur wint. Als we achteraan zouden rijden, dan hadden we helemaal niets gehoord. Ik sta liever op het podium en neem de beker mee naar huis. In de tussentijd gaat die groep naar huis en hebben ze misschien wel een fijne avond gehad."