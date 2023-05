Marko blij dat Verstappen en Perez elkaar niet raakten

Het team van Red Bull Racing kende gisteren een ijzersterke Grand Prix van Miami. Max Verstappen kwam vlak voor zijn teamgenoot Sergio Perez als eerste over de streep en dat zorgde voor een groot feestje. Teamadviseur Helmut Marko was ook blij en was trots op de manier waarop zijn coureurs elkaar bestreden.

Verstappen koos in Miami voor een alternatieve strategie waarbij hij de race startte op de harde banden. Hierdoor kon hij lang doorrijden en maakte hij pas in de slotfase van de race zijn eerste, en enige, pitstop. Verstappen reed daarna vlak achter zijn teamgenoot Perez en stak hem na een kort duel voorbij.

Strategie

Red Bull-adviseur Helmut Marko had niet verwacht dat Verstappen zijn strategie op deze manier kon uitvoeren. De Oostenrijkse adviseur legde de situatie uit bij zijn landgenoten van ORF: "Het belangrijkste was dat Max het voor elkaar kreeg om vrij snel de middenvelders te verslaan op zijn harde banden. Die band was beter dan we van te voren hadden verwacht. Max kan bizarre tijden noteren in extreme situaties en dat liet hij vandaag weer zien."

Duel

Na zijn pitstop moest Verstappen afrekenen met zijn teamgenoot Perez. Het duel tussen de twee Red Bulls verliep hard, maar fair. Marko was daar heel erg blij mee: "We hadden gezegd dat ze met elkaar mochten racen als er geen direct gevaar van achteren kwam. Goddank waren ze slim genoeg om elkaar niet te raken. Checo wilde zijn plek niet zomaar opgeven en het werd eventjes krap omdat ze allebei op de limiet reden."