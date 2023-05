Horner had andere verwachtingen van strategische keuze Verstappen

Het team van Red Bull Racing kende een zeer goede Grand Prix in Miami Gardens. Max Verstappen en Sergio Perez waren wederom een klasse apart en het 1-2tje was dan ook snel een feit. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner was een tevreden man en hij had de strategische keuze van Verstappen anders verwacht.

Verstappen was één van de coureurs die de race startte op de harde band. De Nederlandse coureur sneed daarna door het veld en daarna hoefde hij niet snel naar binnen voor een pitstop. Verstappen bleef op de baan en maakte pas in de slotfase zijn enige pitstop van de race. Hij werd ingehaald door zijn teamgenoot Perez, maar door zijn verse banden had hij de Mexicaan al snel ingehaald.

Safety Car

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner was na afloop een trotse man. De Brit had verwacht dat de strategie van Verstappen anders zou uitpakken. In gesprek met Sky Sports legt Horner het uit: "Dit was een geweldige teamrace voor ons, vooral de 1-2 was fijn. Max begon de race op de harde banden en daar zat best wat risico aan vast. Onze simulaties lieten zien dat het een moeilijke race zou worden, maar dat we konden profiteren als er een Safety Car kwam."

Cruciaal punt

De Safety Car kwam niet de baan op, maar toch kon Verstappen zijn strategie naar wens uitvoeren. Horner zag het gebeuren en legde het uit: "Zijn engineering team maakte deze keuze en hij kreeg het zelfs voor elkaar zonder die Safety Car. Het meest cruciale punt lag tussen ronde 20 en ronde 42, zijn pace op de oudere banden kon worden bijgehouden. Checo wist dat 19.8 het magische nummer was."