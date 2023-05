Perez naar de stewards voor fout bij drivers parade

Sergio Perez kwam vandaag als tweede over de streep in Miami. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur kende een redelijk goede race, maar ging voorafgaand de Grand Prix de fout in. Perez mag zich melden bij de stewards voor een vergrijp dat hem waarschijnlijk geen enorme straf zal opleveren.

Perez mag zich namelijk bij de stewards melden voor een foutje in de drivers parade. De Mexicaan was namelijk iets te laat gearriveerd en dat is tegen de regels. De stewards hebben hem dan ook opgeroepen om tekst en uitleg te geven over dit moment. Waarschijnlijk krijgt hij een reprimande of een kleine geldboete als men de overtreding gegrond vindt.