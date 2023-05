Verstappen deelt doel: "Tweede plek is het minimum"

Max Verstappen heeft vandaag een inhaalrace voor de boeg. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur start door de rode vlag in de kwalificatie van gisteren slechts als negende. Verstappen gaat niet bij de pakken neer zitten en hij opent de jacht op de concurrentie, hij heeft een duidelijk doel voor ogen.

Verstappen begon het weekend als de overduidelijke favoriet. In de vrije trainingen was hij zeer snel en was hij elke keer zijn teamgenoot Sergio Perez de baas. In het derde kwalificatiedeel maakte hij een foutje waardoor hij zijn eerste run moest afbreken. Zijn tweede run werd nooit een feit omdat een crashende Charles Leclerc een rode vlag veroorzaakte. Verstappen kwam hierdoor niet verder dan plek negen.

De Nederlandse Red Bull Racing-coureur zal dan ook moeten gaan jagen op een goed resultaat in de race van vandaag. Verstappen is daar duidelijk over en deelt zijn doel met de internationale media: "Het minimum voor de race is de tweede plek. Met de ingekorte DRS-zone wordt het iets lastiger, maar normaal gesproken zouden we de kans moeten hebben om snel naar voren te komen. Ik hoop alleen niet dat er een DRS-trein ontstaat. We dan namelijk wel een probleem."