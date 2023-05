Magnussen jubelt na vierde tijd: "Dat ik dit mag doen in de VS"

Kevin Magnussen was één van de grootste verrassingen van de kwalificatie in Miami. De Deense coureur profiteerde van de rode vlag aan het einde van de sessie en start de Grand Prix van vandaag als vierde. Magnussen was daar zeer blij mee en ziet het als een cadeautje voor de Amerikanen.

Het team van Haas zag er vrijwel de gehele kwalificatie zeer snel uit. Magnussen en zijn teamgenoot Nico Hülkenberg maakten veel indruk in het eerste gedeelte van de kwalificatie. In Q2 viel Hülkenberg echter af, maar Magnussen kon wel gewoon doorgaan. Door de crash van Charles Leclerc en de daarop volgende rode vlag mocht Magnussen juichen.

Na afloop van de kwalificatie was de glimlach niet meer van Magnussens gezicht af te slaan. De Deense coureur sprak zich uit in een persbericht van zijn team: "Ik ben hier heel blij mee! Dat ik dit mag doen in de Verenigde Staten, in Miami voor de ogen van ons thuispubliek en onze partners. Het is fantastisch dat we zo'n resultaat mogen bereiken. Natuurlijk krijg je hier geen punten voor, maar we weten ook hoe het voelt om een goede kwalificatie te hebben. Dit was heel erg leuk en ik hoop dat we morgen kunnen presteren."