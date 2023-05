Hamilton ontloopt straf na bizar kwalificatiemoment

Lewis Hamilton moest in Miami heel eventjes vrezen voor een straf na afloop van de kwalificatie. In het eerste deel van de kwalificatie crashte hij immers bijna met de Haas van Kevin Magnussen. De stewards zagen echter geen illegale acties en besloten geen straf uit te delen.

Hamilton was in het begin van de kwalificatie in Miami bezig met een langzame ronde toen er vlak voor zijn neus ineens een nog langzamere wagen verscheen. Ook Kevin Magnussen reed namelijk een uitloopronde en hij reed langzamer dan Hamilton had verwacht. De Brit kon nog net op tijd uitwijken waardoor hij wel de muur schampte. De twee coureurs moesten zich melden bij de stewards, maar man zag geen aanleiding voor een straf.