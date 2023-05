Sainz profiteert van fout teammaat Leclerc: "Tricky kwalificatie voor iedereen"

Carlos Sainz start de Grand Prix van Miami morgen vanaf de derde startplaats. De Spaanse Ferrari-coureur verraste zichzelf enigszins met de derde tijd, hij profiteerde van de crash van zijn teamgenoot Charles Leclerc. Sainz geeft toe dat de dag niet geheel naar wens verliep voor hem.

Sainz reed een redelijk onzichtbare kwalificatie in het bloedhete Miami. De Spaanse Ferrari-coureur reed in het derde kwalificatiegedeelte een aardige run waardoor hij de derde tijd in handen had. Net als de andere coureurs ging hij daarna naar buiten voor zijn tweede run, maar de crash van zijn teamgenoot Charles Leclerc zorgde voor een rode vlag en het einde van de sessie.

Na afloop van de kwalificatie was Sainz enigszins verrast door zijn derde tijd. De Spaanse coureur wist waardoor dit kwam en hij gaf eerlijk toe dat het wel eens beter was gegaan. In gesprek met interviewster van dienst Danica Patrick sprak hij zich uit: "Het was voor ons allemaal een tricky kwalificatie. Het was heel erg moeilijk om het juiste gevoel te vinden met de banden op dit asfalt. Voor de banden is het moeilijk en je kan heel erg makkelijk een foutje maken. Het ging ook steeds harde waaien en dan wordt het met onze auto ook moeilijker."