Perez zag pole niet aankomen: "Was mijn slechtste weekend"

Tot zijn eigen verbazing start Sergio Perez de Grand Prix van Miami morgen vanaf de pole position. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur profiteerde van de late rode vlag waardoor zijn teamgenoot Max Verstappen zich niet meer kon verbeteren. Perez geeft eerlijk toe dat het weekend nog niet helemaal naar wens verliep.

De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur moest in vrijwel alle sessies veel tijd toegeven op zijn teamgenoot en rivaal Max Verstappen. Ook in de kwalificatie was Verstappen in eerste instantie sneller. In Q3 maakte de Nederlander een foutje waardoor hij voor een enkele run ging. Dit plan werd echter verprutst door de crashende Charles Leclerc, Perez kreeg de pole hierdoor in zijn schoot geworpen.

Slechtste weekend

Perez is na afloop van de kwalificatie eerlijk genoeg om toe te geven dat hij niet bezig was met zijn beste weekend uit zijn loopbaan. Na een paar matige trainingen pakte hij dus toch poe. In gesprek met interviewster van dienst Danica Patrick sprak hij zich uit: "Ik denk dat dit tot aan de kwalificatie mijn slechtste weekend was. Ik kon er gewoon niet achter komen hoe ik de tijd goed kon maken op Max en de jongens van Ferrari."

Aanpassingen

Perez en Red Bull Racing paste tussen de derde vrije training en de kwalificatie nog een paar dingetjes aan, aan de auto. Perez heeft hiervan geprofiteerd en geeft dat dan ook eerlijk toe: "Ik was alles gewoon een beetje aan het resetten. We hebben in aanloop naar de kwalificatie een paar dingen aangepast en daarna kwam de auto echt tot leven. We moesten een beetje spelen met onze instellingen op dit asfalt om een goede ronde te noteren."