Alonso grijnst na tweede tijd: "Ik genoot van deze rondjes

Fernando Alonso start de Grand Prix van Miami morgen vanaf de tweede plaats. De Spaanse Aston Martin-coureur kende een sterke eerste run waarna hij moest pushen in de tweede run. Door de crash van Charles Leclerc kwam de rode vlag uit en werd de tweede plaats een feit. Alonso bekeek het met een grote glimlach.

Alonso had een lastige zaterdag en bleef in de derde vrije training van eerder vandaag ver achter op de concurrentie. De Aston Martin-coureur werd dan ook niet gezien als een grote favoriet voor de pole position of zelfs een top vier. Niets bleek echter minder waar, hij mag morgen wederom vanaf de eerste startrij starten.

Alonso glimlachte na afloop van de sessie als vanouds. De ervaren tweevoudig wereldkampioen was realistisch en tevreden in gesprek met interviewster van dienst Danica Patrick: "Het was een goede kwalificatie. De derde vrije training was nogal rommelig omdat we een paar dingen uitprobeerde met onze set-up. Het team heeft de auto daarna in een bekender window geplaats en toen kwam hij echt tot leven. Ik ben enorm blij met P2 en ik genoot van deze rondjes."