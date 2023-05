FIA zocht contact met Ocon na pitincident Bakoe

Esteban Ocon beleefde vorig week in Azerbeidzjan een teleurstellend raceweekend. De Franse Alpine-coureur speelde in de slotfase van de Grand Prix in Bakoe een ongewilde hoofdrol toen hij bijna tegen een groep fotografen aanreed in de pitlane. Ocon geeft aan dat hij persoonlijk excuses heeft ontvangen van de FIA.

Het team van Alpine koos vorig weekend in Bakoe voor een gewaagde strategie bij Ocon. Men besloot de Fransman vrijwel de gehele race op dezelfde banden te laten rijden en te hopen op een late Safety Car. Toen deze Safety Car-fase uitbleef, besloot Alpine om in de allerlaatste ronde van de race een pitstop te maken. Op dat moment werd alles klaargezet voor de podiumceremonie en liepen er ook al fotografen rond in de pitstraat. Ocon kon deze groep mensen net op tijd ontwijken.

Ocon schrok zich rot en sprak zich na de Grand Prix in Bakoe al zeer fel uit. Autosportfederatie FIA beloofde verandering en men bood openlijk hun excuses aan voor het bijzondere incident. In Miami geeft Ocon in gesprek met Sky Sports aan dat hij persoonlijk een boodschap heeft ontvangen: "De FIA heeft hun excuses aangeboden en de Formule 1 heeft gezegd dat dit niet meer gaat gebeuren. Goddank is er niets ergs gebeurd, dus het is nu allemaal weer goed."