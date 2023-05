Horner juicht intern titelduel toe: "Als het teambelang maar bovenaan staat"

Max Verstappen en Sergio Perez kruisen dit weekend in Miami weer de degens. De twee Red Bull Racing-coureurs zullen gaan strijden voor de zege en ook voor de koppositie in het wereldkampioenschap. Bij Red Bull Racing heeft men geen moeite met de interne titelstrijd, Christian Horner vindt het zelfs meer dan logisch.

Het team van Red Bull Racing is momenteel oppermachtig in de koningsklasse van de autosport. Verstappen en Perez wonnen tot nu toe allebei twee Grands Prix en hebben dan ook een ruime voorsprong op de concurrentie in het wereldkampioenschap. Perez won afgelopen weekend de Grand Prix van Azerbeidzjan en wil in Miami de koppositie in het wereldkampioenschap overnemen van Verstappen.

Teambelang

Bij Red Bull Racing heeft men geen problemen met de interne titelstrijd. Red Bull-teambaas Christian Horner is van mening dat het duel al vrij stevig was en hij spreekt zich in Miami uit bij de internationale media: "Als het teambelang maar bovenaan staat. We moeten gaan strijden tegen zware concurrenten, dat weegt zwaarder dan het eigenbelang van onze coureurs. Momenteel zijn ze echter nog vrij om tegen elkaar te racen."

Toejuichen

Zolang de coureurs vrij mogen racen, wil Horner dat ook zien van zijn coureurs. De Britse teambaas wil graag dat Verstappen en Perez een mooi duel uitvechten. Horner is er duidelijk over: "Er zitten zes punten tussen onze coureurs in het klassement en dat na vier races. Ze zijn competitief en ze willen allebei graag winnen, daarom rijden ze ook voor ons! Ze moeten nu gaan laten zien wat ze op het asfalt kunnen doen."