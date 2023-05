Perez wil momentum vasthouden in Miami: "Hopelijk houd ik mijn Bakoe-vorm vast"

Sergio Perez heeft het momentum in de Formule 1 momenteel in handen. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur won afgelopen weekend in Azerbeidzjan en hij wil dat kunstje aankomend weekend in Miami graag herhalen. Perez kijkt uit naar de race en hij heeft dan ook veel vertrouwen in een goed resultaat.

Perez lijkt dit seizoen de grote titeluitdager van zijn teamgenoot Max Verstappen te zijn. Door zijn zege in Azerbeidzjan staat Perez nu nog maar zes punten achter Verstappen in het wereldkampioenschap. Een zege in Miami zorgt er mogelijk voor dat Perez de nieuwe leider in het wereldkampioenschap wordt, bij de Mexicaan is er in ieder geval zeer veel zelfvertrouwen.

Perez wil het momentum graag vasthouden in aanloop naar de aanstaande Grand Prix op het circuit rondom het Hard Rock Stadium. De Red Bull-coureur spreekt zijn gevoel uit in zijn vooruitblik: "Hopelijk houd ik mijn sterke vorm van Bakoe vast en kan ik heel erg competitief zijn. Ik had onwijs veel vertrouwen in de auto tijdens het afgelopen weekend. We reden twee perfecte races waarin alles samen kwam. Ik zei bij het begin van het seizoen dat consistentie nodig was en dat lukte in Bakoe. Het was het perfecte voorbeeld van hoe we moeten presteren. Mijn team deed het echt geweldig."