Verstappen onthult flitsende helm voor Miami

Max Verstappen rijdt dit weekend in Miami met een iets ander helmdesign dan men van hem gewend is. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft zijn gebruikelijke oranje en witte kleurstelling ingeruild voor een design dat meer bij het team 'Miami' past. Het is zijn eerste bijzondere helm van het seizoen.

Verstappen zal dit weekend gaan rijden met een helm met meerdere tinten blauw en een aantal roze details. De kleurstelling is aangepast, maar het design blijft verder hetzelfde. De strepen aan de voorzijde zijn lichtblauw en de normaal witte vlakken zijn ditmaal donkerder blauw. Het nieuwe helmdesign van Verstappen komt aan de vooravond van de Miami-livery van Red Bull Racing. Verstappens werkgever kiest voor de Amerikaanse Grands Prix voor eenmalige kleurstellingen.

