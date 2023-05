Szafnauer blijft optimistisch na opnieuw puntloos raceweekend voor Alpine

Het Formule 1-team van Alpine had gehoopt om de boel na de tegenvallende resultaten in Australië bij het Grand Prix-weekend in Baku te kunnen resetten. Na opnieuw een teleurstellend optreden in Azerbeidzjan, blijft teambaas Otmar Szafnauer optimistisch over de potentie van zijn A523-auto.

Afgelopen weekend introduceerde de Formule 1 een nieuw sprintweekendconcept. De nieuwe plannen betekenden dat er met ingang van de race in Baku twee kwalificatiesessies, een sprintrace en een hoofdrace verreden zullen worden. (Dit format geldt alleen bij races waar een sprintrace gepland staat)

Vooraf aan het weekend waren meerdere coureurs wel te spreken over de veranderingen; meer kansen om punten te scoren en een (bijna) risicovrije sprintrace had goed nieuws voor de teams en haar coureurs kunnen zijn. Echter viel het team van Alpine niet onder dat rijtje.

Na afloop van de racerij in Baku scoorde het team (en haar rijders Esteban Ocon en Pierre Gasly) een totaal aantal punten van nul; net zoals bij de voorlaatste race in Melbourne. Ondanks de dramatische resultaten van de afgelopen twee races is Alpine-teambaas Otmar Szafnauer optimistisch gestemd. De Roemeen-Amerikaanse topman lijkt vooral houvast te hebben aan de getoonde racepace van de A523-bolide in Australië, voordat het in de slotfase van die race misging.

"Op de vrijdag begonnen we al niet goed, en vanaf dat moment wisten we ons niet te herstellen. Bij de vrije training hadden we last van betrouwbaarheidsproblemen, wat inhield dat we niet genoeg tijd hadden om een goede set-up te maken. Deze problemen moeten we zoveel mogelijk zien te verminderen. In Australië lieten we zien dat we echt wel een goede racepace hebben, en in Miami zullen we een betere gelegenheid hebben om ons upgradepakket te ontgrendelen", sluit Szafnauer af.